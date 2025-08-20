Четири пожари се активни до 18 часот

До 18 часот попладнево, на територијата на земјава имало вкупно 13 пожари на отворен простор, од кои активни се 4 пожари, 1 под контрола, а изгаснати биле 8 пожари.

🔥АКТИВНИ: 4

Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума); Општина Маврово и Ростуше: с.Церово (нискостеблеста дабова шума и сеча);

3.Општина Гостивар: Неготинска петља кон атарот на село Чегране(ниска вегетација); Општина Крушево: с.Светомитрани (ниска вегетација, грмушки, ниска вегетација);

🟠ПОД КОНТРОЛА: 1 Општина Прилеп: с.Беловодица место викано Ливада (букова шума);

🟢ИЗГАСНАТИ: 8

1.Општина Гази Баба: ул.Перо Наков б.б (ѓубриште);

2.Општина Петровец: с.Средно Коњаре (ѓубриште);

3.Општина Петровец: с.Средно Коњаре ( ниска вегетација и ѓубре);

4.Општина Струга: с.Драслајца (ѓубриште);

5.Општина Тетово: с.Сараќино (ниска вегетација);

6.Општина Желино: с.Стрмница (ниска вегетација);

7.Општина Чишиново Облешево: с.Облешево (ниска вегетација);

8.Општина Неготино: с.Криволак во близина на мостот пред касарна (ниска вегетација и напуштена нива со овоштарник).