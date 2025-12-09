Четири потенцијално сериозни здравствени ризици од јадење семки од јаболка

0 SHARES Сподели Твитни

Случајното консумирање на неколку семки од јаболко е обично безопасно. Тврдата надворешна обвивка на семките спречува сериозни несакани ефекти.

Меѓутоа, ако семките се згмечат, џвакаат или се јадат во големи количини, тие можат да бидат токсични и да доведат до сериозни здравствени проблеми. Затоа, треба да бидете свесни за некои од потенцијалните ризици.

Гушење

Семките од јаболко можат да претставуваат ризик од гушење, особено за мали деца и луѓе со состојби што го отежнуваат голтањето, како што се невролошки нарушувања, дисфагија (тешкотии при голтање) или стоматолошки проблеми како што се недостаток на заби или лабави протези.

Иако семките од јаболко се мали, тие се тврди и лизгави, што ги прави полесни за вдишување и е поголема веројатноста да се заглават во дишните патишта. Овој ризик е поголем кај децата поради нивните потесни дишни патишта. За да го намалите ризикот од гушење, секогаш отстранувајте го јадрото и семките од јаболкото пред јадење.

Труење со цијанид

Семките од јаболко содржат амигдалин, соединение кое се наоѓа и во семките од кајсии, семките од праски и горчливите бадеми.

Голтањето неколку цели семки од јаболко обично не предизвикува штета бидејќи вашиот дигестивен систем не ја разградува тврдата надворешна обвивка. Ако џвакате, згмечувате или јадете голем број семки, вашето тело го метаболизира амигдалинот во водород цијанид, кој е многу токсичен.

Симптомите на труење со цијанид се развиваат брзо. Раните знаци може да вклучуваат: главоболка, вртоглавица, вознемиреност, конфузија и гадење.

Како што напредува труењето, може да се појават и симптоми како што се: тешкотии при дишење, забрзано чукање на срцето, напади и губење на свеста. Без третман, изложеноста на високи нивоа на цијанид може да биде фатална.

Дигестивни нарушувања

Иако мали количини семки од јаболко веројатно нема да предизвикаат штета, џвакањето или голтањето неколку понекогаш може да го иритираат вашиот дигестивен систем. Ова може да доведе до благи симптоми како што се грчеви во стомакот, гадење или надуеност.

Иритацијата произлегува од две работи: ослободување на мали количини цијанид за време на варењето и тврдата, фиброзна текстура на семките, која е потешко разградлива за дигестивниот систем.

Луѓето со одредени дигестивни состојби, како што е воспалителна болест на цревата (IBD), може да имаат тешкотии при варењето на одредени видови храна и може да бидат почувствителни на овие ефекти и да доживеат поголема дигестивна непријатност или влошување на симптомите.

Алергиски реакции

Иако ретки, некои луѓе се алергични само на семки од јаболка, додека го толерираат остатокот од овошјето. Симптомите на алергија на храна може да варираат од благи до тешки. Во ретки случаи, може да се појави тешка реакција (анафилакса) што бара итен медицински третман.

Вообичаени симптоми на алергиска реакција на семки од јаболка може да вклучуваат: течење на носот, осип на кожата или уртикарија, оток на усните, јазикот или устата, гадење и повраќање, дијареја, стегање во грлото, проблеми со дишењето, вртоглавица или забрзано чукање на срцето, губење на свеста или напади.

