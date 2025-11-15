Четири сериозни сообраќајки во Македонија: Повредени повеќе лица во Скопје, Битола и Гевгелија

Во последните 24 часа на територијата на Македонија се случија четири тешки сообраќајни несреќи, при што повеќе лица се здобија со тешки и полесни телесни повреди. Според полицијата, најчестите причини се невнимание и неприлагодена брзина.

Во Гевгелија, утрово околу 6 часот, патничко возило „Ауди“ со гевгелиски регистарски таблички, управувано од 26-годишниот Д.Т. од село Црничани, излетало од коловозот на регионалниот пат кај „Чавдарова чешма“ и удрило во канделабра и сообраќаен знак. Возачот се обидел да избегне домашно животно и се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Општата болница во Гевгелија. Увид извршила екипа од ОВР Гевгелија.

Во Скопје, околу 00:25 часот, на крстосницата меѓу булевар „Словенија“ и стариот Качанички пат, се судриле „Фолксваген Голф“ и „Порше“, двете со скопски регистарски таблички. Возачот на „Голфот“ Р.И. (36) од с. Брест е тешко повреден, додека возачот на поршето Ф.А. (43) и неговите двајца сопатници – Џ.А. (43) и 16-годишник – се здобиле со полесни повреди. Тие се пренесени во Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ и Градската болница „8 Септември“.

Неколку часа претходно, во 21:25 часот, на крстосницата меѓу булевар „Борис Трајковски“ и улица „Народни херои“ се случила несреќа помеѓу „Фолксваген Голф“ и „Опел“. Тешки повреди добила 30-годишната сопатничка С.К. од с. Морани, а телесни повреди имале 10-годишно дете и возачот на „Опелот“ Д.М. (45) од Скопје.

Во Битола, нешто по 22:20 часот, „Опел Корса“ со битолски регистарски таблички, управувана од 66-годишниот К.Ј., удрила две млади жени на возраст од 23 години. П.Р. се здобила со тешки повреди, а М.М. со полесни, и двете се пренесени во Клиничката болница во Битола.

Во сите четири случаи увид извршиле екипи на МВР, а се преземаат мерки за утврдување на причините за несреќите.