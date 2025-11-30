Четири собни растенија кои можат да помогнат во контролата на влажноста: Одлично ја намалуваат кондензацијата и мувлата

0 SHARES Сподели Твитни

Мувлата и кондензацијата можат да станат сериозни проблеми во домовите во текот на есента и зимата, но овие собни растенија што ја апсорбираат влагата нудат природен метод за контрола на влажноста.

Како што објавува Express.uk, собните растенија би можеле да играат клучна улога во подобрувањето на нашата благосостојба оваа есен и зима, обезбедувајќи значително подобрување на дневните соби и бањите. Растенијата можат значително да ги намалат нивоата на влажност во домот, што природно би можело да спречи раст на мувла на влажни места низ целиот простор.

Мувлата може да биде сериозен ризик, а вообичаената габа има потенцијал да придонесе за респираторни проблеми, алергии, па дури и астма. Тајната лежи во изборот на растителни сорти што се особено ефикасни за одредени простории и не бараат постојана грижа.

Сепак, треба да ги разберете потребите за осветлување, почва и наводнување на растението, особено кога барате растенија за бања.

„Мувлата во домот е предизвикана од вишок влага. Топлите простории, како што се бањите, се особено изложени на ризик. Користењето растенија за спречување на растот на мувла е практичен и природен начин за контрола на влажноста во вашиот дом“, велат експертите од Gardening Express.

Колку добро растението ја намалува влажноста зависи од неговата способност да апсорбира роса, магла и друга влага преку своите лисја. Оваа влага потоа се спушта до корените.

Убавината на ова природно решение е што ќе забележите подобрување, а воедно ќе имате и прекрасни растенија за уживање.

Англиски бршлен

Англискиот бршлен може да ја отстрани мувлата од влажни средини и е одлична опција за бањи. Експертите откриле дека „најдобро расте на светла, индиректна светлина и треба редовно да се наводнува“.

При наводнување, се препорачува растението темелно да се натопи пред да се дозволи почвата да се исуши на длабочина од околу еден сантиметар пред повторно да се наводнува.

Иако бршленовите претпочитаат умерена влажност, тие можат да се справат со типични домашни услови. За да ја зголемите влажноста, ставете го растението на послужавник исполнет со влажни камчиња или перлит.

Никогаш не го оставајте бршленот во стоечка вода. Англискиот бршлен напредува со соодветна циркулација на воздух во невлажна средина.

Држете го растението подалеку од домашни миленици, бидејќи неговите лисја се токсични за нив. Затоа англискиот бршлен одлично функционира во висечка саксија или на врвот на шкаф.

Спатифилум

Спатифилумите сакаат сенка и напредуваат на висока влажност, што ги прави совршен избор за области склони кон мувла како што се бањите.

Растението црпи влага од атмосферата преку своите лисја и не му треба директна сончева светлина за да расте, бидејќи може да напредува под вештачко осветлување.

Тие се исто така одлични за оние кои се борат со алергии или астма. Иако растението произведува прекрасни цвеќиња, останува отровно за домашните миленици, па затоа најдобро е да се чува подалеку од дофат на деца.

Дополнителни упатства за нега вклучуваат отстранување на избледени цветови и редовно косење или бришење на листовите за да се обезбеди правилна фотосинтеза.

Сансеверија

Познато и како јазик на свекрвата, ова растение е робусно и прилагодливо, што го прави едно од најдобрите во борбата против кондензацијата и вишокот влага.

Ова растение напредува на силна светлина и топли температури и бара минимално одржување, полевајќи само на секои една или две недели, што го прави одлично растение за почетници.

Растението се одликува со различни форми и бои на листовите, од кои многу личат на змиска кожа. Листовите не само што апсорбираат вишок влага, туку и ги филтрираат вообичаените токсини во домаќинството.

Палмa

Палмите често се рекламираат како „одлични за контрола на влажноста и спречување на мувла“ бидејќи апсорбираат влага преку своите лисја.

Постојат неколку видови палми од кои можете да изберете, но палмите арека, бамбусовите палми, дамските палми, џуџестите урми и трските палми се најдобри за справување со кондензацијата. Други растенија кои напредуваат во влажни услови вклучуваат орхидеи, бостонски папрати и пајаци.

