Четири тела пронајдени во запалено возило во Италија, се верува дека се мигранти од Пакистан

Јагленосани тела на четири мажи беа пронајдени во запален автомобил на италијанска бензинска пумпа во градот Амендолари, во југот на Италија, објави ДПА.

Според првичните полициски извештаи, се верува дека жртвите се мигранти од Пакистан. Тие наводно работеле на блиска фарма како сезонски земјоделски работници.

Многу Азијци се вработени во земјоделскиот сектор во регионот, со ниски плати и лоши услови за работа.

Околностите на смртта не се познати. Истражителите ги разгледуваат сите можни сценарија, соопштија официјални лица.

Телата беа пронајдени од пожарникари кои беа повикани на пожарот во понеделник околу 13 часот.

Бензинската пумпа, која се наоѓа на главниот пат покрај морето, беше опколена од полицијата.

Повикувајќи се на истражни извори, италијанската новинска агенција АНСА објави дека мажите можеби биле жртви на кривично дело.

Полицијата се надева дека камерите за надзор на бензинската пумпа ќе дадат некои одговори.

Селото Амендолара, дом на околу 3.000 луѓе, е дел од регионот Калабрија, познат по мафијата „Ндрангета“ што дејствува во областа.