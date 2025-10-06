Четири фрази што можат да ги откријат манипулаторите

0 SHARES Сподели Твитни

Манипулацијата често е прикриена зад безопасни зборови и фрази кои понекогаш звучат разумно, но всушност служат за одвлекување на одговорноста и збунување на другата личност. Луѓето кои манипулираат ретко отворено ќе ги покажат своите намери – наместо тоа, тие користат реченици што ги поткопуваат емоциите и реалноста на другата личност. Експертите за врски велат дека препознавањето на ваквите изрази е првиот чекор кон заштита на сопствените граници. Затоа, еве неколку фрази што можат да ги разоткријат манипулаторите.1. „Пречувствителен/а си“Оваа фраза често се користи за да се намалат нечии емоции и да се направи лицето да се чувствува ирационално. Манипулаторите на тој начин ја префрлаат одговорноста и создаваат впечаток дека проблемот е кај оној што реагира, а не во нивното однесување. Според советникот, ова е токму класичната форма на емоционална манипулација позната како гаслајтинг.2. „Никогаш не го кажав тоа“Кога некој постојано го негира она што го кажал, дури и ако другата личност јасно се сеќава на тоа, тоа е обид за искривување на реалноста. Различни советници предупредуваат дека ова однесување ја наведува жртвата да се сомнева во сопствената перцепција и меморија. Оваа тактика има за цел да ја ослабне нивната самодоверба и контрола врз сопствените мисли.3. „Се однесуваш без причина“Со оваа фраза, манипулаторите се обидуваат да ја минимизираат важноста на ситуацијата и во исто време да ги дискредитираат чувствата на другата личност. Терапевтите објаснуваат дека ова е начин да се замолчи жртвата и да се охрабри да се сомнева во оправданоста на сопствената реакција. На долг рок, ваквите фрази можат да доведат до емоционална вкочанетост и чувство на вина.4. „Само се шегував“Кога некој ја користи оваа фраза откако ќе каже нешто навредливо, всушност ја прикрива пасивната агресија под маската на хумор. Експертите велат дека ова е вообичаена форма на манипулација што дозволува навреди без преземање одговорност. Ако некој редовно се „шегува“ за својот партнер, а се чувствува лошо поради тоа, тоа е јасен знак дека не станува збор за шега, туку за суптилна форма на контрола.

