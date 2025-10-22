Четири хороскопски знаци чувствуваат голем притисок, но олеснувањето доаѓа наскоро

0 SHARES Сподели Твитни

Од 22 октомври 2025 година, Нептун повторно влегува во знакот Риби, а оваа енергија ќе донесе важна порака – сè уште имаме многу работа пред планетата да влезе во Овен следната година.Оваа надворешна планета би можела да донесе донекаде збунувачка и предизвикувачка атмосфера, бидејќи ќе ги охрабри некои знаци повторно да се соочат со нерешените лекции. Сепак, со поддршката на Сатурн во Риби, ќе има повеќе практичност и можност овие знаци да станат посистематски и дисциплинирани во нивното донесување одлуки.Генерално, ова ќе биде сосема поинаква енергија од Нептун во Овен. Нептун во Риби ни покажува дека е време да се соочиме со нашите стравови, да забавиме и да учиме, за да не ги повторуваме старите грешки. Иако овој период може да биде предизвикувачки, Нептун носи и прекрасни дарови – раст, духовност, сочувство и подлабока врска со луѓето што ги цениме.За овие четири знаци, доаѓа можноста да го активираат својот целосен потенцијал, да ја преземат контролата врз своите животи и конечно сè да си дојде на свое место.РибаВлегувањето на Нептун во вашиот знак ве подготвува за длабоки лекции што водат до подобро разбирање на себеси. Затемнувањето во вашиот знак минатиот месец беше потсетник дека сè уште имате работа, а враќањето на Сатурн во вашиот знак покажува дека е време за созревање и раст врз основа на искуства.Универзумот сега ви ги испраќа последните тестови пред енергијата на Овен да преземе контрола. Нептун и Сатурн ви помагаат да ги симнете розовите очила и ве охрабруваат да ги гледате луѓето и ситуациите онакви какви што се навистина.Ова не е само време за сонување, туку и за постигнување. Сатурн ве насочува кон акција, а Нептун инспирира верба во вашите способности. Искористете го ова време за да се подобрите себеси, да ја развиете вашата работна етика и да инвестирате во она што ве исполнува.БлизнациВо последно време чувствувате притисок, особено во кариерата и секојдневните обврски. Добрата вест е дека работите конечно се враќаат во рамнотежа. Враќањето на Нептун во Риби ви носи можност да го видите вашиот професионален пат со поголема јасност.Сатурн и Нептун заедно ви помагаат да ги остварите вашите соништа, но без да донесувате импулсивни одлуки. Сега е вистинското време да учите, да ги надградите вашите вештини и да поставите цврста основа за иден успех.ДевицаВо последно време, можеби се чувствувавте преоптоварени во врските и партнерствата. Транзитот на Нептун во вашиот сектор на врски носи разјаснување и отстранување на превезот од илузиите. Со поддршката на Сатурн, ќе ги гледате врските пореално и ќе ја преземете одговорноста за вашиот дел од приказната.Овој период носи можност за обновување на врските и создавање подлабока врска. Иако транзитот е ретрограден, тој отвора простор за искрена комуникација и поголемо чувство на автентичност во љубовта.СтрелецСе наоѓате во фаза на важни промени, и како што Нептун се враќа во Риби, фокусот се префрла на домот и семејството. Учите како да бидете поприсутни, како да се поврзете со вашите корени и да создадете хармонија во просторот околу вас.Проектите за декорирање, создавањето тивок агол за себе или заеднички дом стануваат важни. Нептун ве учи како да внесете креативност во вашиот секојдневен живот и како да пронајдете внатрешен мир преку мали, но значајни промени.

