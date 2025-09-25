Чинија здравје: Направете вкусна крем супа од моркови со ѓумбир

0 SHARES Сподели Твитни

Крем супа од моркови со ѓумбир е вистинскиот избор за здрав и вкусен оброк. Сладоста на морковите и зачинетата свежина на ѓумбирот создаваат совршена рамнотежа на вкусови.

Особено е вкусна кога се служи со крцкав тост што го комплетира искуството. Лесна, хранлива и богата со витамини, оваа супа е идеална за секој ден.

Состојки

400 г морковикомпириѓумбир1 црвен кромид1 лажичка свеж ѓумбирморско оревче2 лажици маслиново масло1 лажица путер1 лажичка сол½ лажичка бибер30 г тост2 лажици павлака

Подготовка:

Ситно исечкајте го црвениот кромид и пржете го со морковите, компирите и ѓумбирот. Зачинете со сол, бибер, додадете мускатно оревче и додадете вода. Гответе 30 минути. Исечете го тостот на коцки, а потоа препечете го. Изблендирајте го сварениот зеленчук. Послужете ја готовата супа со коцки тост и павлака.

