Чистењето на кејот на Вардар ќе биде трајна практика, вели Ѓорѓиевски

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски ја информира јавноста за интензивното чистење и одржување на кејот на реката Вардар, заедно со нејзиното корито.

Според него, екипите на јавните претпријатија во координирана и организирана акција, ги расчистуваат пешачките и велосипедските патеки, односно, како што вели, сè она што со години беше занемарено и што создаваше слика недолична за нашиот град, конечно станува дел од минатото.

-Ова одржување ќе биде трајна практика. Кејот ќе се чисти секојдневно, бидејќи скопјани и сите гости на нашиот град заслужуваат убава, уредена и чиста метропола. Вардар, скопскиот бисер, повторно ќе го носи својот сјај, онаков каков што му доликува, стои во објавата на Ѓорѓиевски.