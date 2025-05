Човекот кој беше залепен на бандерата на Плоштад – „Толку ли брзо нѐ заборавивте?“

0 SHARES Сподели Твитни

Тој, својот револт го насочи кон јавноста, која според него многу брзо заборавила на семејствата на загинатите и повредените од пожарот во дискотеката во Кочани.

Момчето кое денеска со часови беше залепено за бандера на плоштадот во Скопје, се симна и прозборе пред јавноста.

Момчето рече дека донациите во последно време се намалиле а на повредените ќе им требаат многу пари за да се опорават.

„Ми загинаа пет другари, и некој ме прашува: нема ли да ти биде срам што ќе бидеш врзан? Јас сум секако духовно врзан. Нема што да правам, морам да живеам во тој град. Мора да направам нешто за него. Само на едно дете знам дека му се потребни ракавици за рацете и нозете. Една ракавица е 1.000 евра. Значи ќе му требаат 4.000 евра. Како што гледаме, државата тие пари нема да ги обезбеди. Ако ништо друго за тие деца да се соберат пари. Каков живот ќе живеат тие деца?“, рече човекот.

Во своето обраќање кажа и дека Кочани со децении е заборавен град и дека никој ништо не презема за да се подобрат условите за живот.

„Толку ли брзо заборавивте на нас од Кочани? Зошто тој град никогаш не бил битен? Да направиме нешто за тој град. Наместо да се отвораат нелегални дискотеки нека направат нешто во Кочани. Нека направат некој културен центар, спортски центар. Нека отворат некое кино, наместо деца да одат по такви места да се глупираат таму, нека гледаат филм“, рече човекот од Кочани.

