0 SHARES Сподели Твитни

Човекот што ја зграпчи Аријана Гранде на азиската премиера на „Wicked: For Good“ во Сингапур во четвртокот вечерта е уапсен, ослободен и обвинет на суд, каде што се соочува со казна од 1.540 долари.

Според Би-Би-Си, Џонсон Вен е обвинет за нарушување на јавниот ред и мир во Сингапур откако бил снимен како го прескокнува обезбедувањето и брза кон Гранде на црвениот тепих. Нејзината колешка Синтија Ериво скокнала да ја заштити, а потоа и други дошле да помогнат.

Доколку биде прогласен за виновен, Вен се соочува со парична казна до 2.000 сингапурски долари (1.540 американски долари). Локалните медиуми објавија дека Вен има намера да се изјасни за виновен.

26-годишниот Австралијанец, кој е познат под прекарот „Пајџамен“ на Инстаграм, често ги објавува своите настапи на разни настани на кои учествуваат познати личности. Претходно се појавувал на сцената на концерти на Кети Пери, „The Weeknd“, „The Chainsmokers“ и други. Дури и влезе во финалето на 100 метри за мажи на Олимписките игри во Париз во 2024 година.

Во својата приказна на Инстаграм во четврток, Вен објави дека е „ослободен откако бил уапсен“.

Нападот на Вен врз Гранде предизвика бура на социјалните мрежи, а неговата објава за сцената на црвениот тепих со наслов: „Драга Аријана Гранде, ти благодарам што ми дозволи да скокам на жолтиот тепих со тебе“ ги налути многумина.

„Како е тоа што не е во затвор?“, прашаа корисниците на социјалните мрежи.

Гранде, Ериво и остатокот од екипата на „Wicked: For Good“ моментално се на светска турнеја за промоција на филмот, кој излегува на 21 ноември.

The post Човекот што ја нападна Аријана Гранде беше уапсен, а потоа ослободен, еве колку казна го чека appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: