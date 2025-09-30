Uncategorized

Чоколадна саксија! Направете го ова одлично уживање со само 3 состојки (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

More in Uncategorized:

Сѐ што ви треба за ова чоколадно задоволство е сладолед, бисквити и чоколадо.

СОСТОЈКИ:

чоколадо
сладолед по ваш избор
чоколаден бисквит

А како да го подготвите овој десерт погледнете ТУКА.

Пронајдете не на следниве мрежи: