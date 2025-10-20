ЧОКОЛАДНА ТОРТА СО 2 СОСТОЈКИ: Направена без брашно или јајца

0 SHARES Сподели Твитни

Јаболката му даваат на колачот природна сочност и блага свежина, додека чоколадото обезбедува богат, чоколаден вкус.

Потребни состојки:

3 големи јаболка (околу 500 г)300 г чоколадо (може да биде млечно или темно, по вкус)

Подготовка:

Излупете ги јаболката, исечете ги на парчиња и ставете ги во тенџере.

Гответе ги 5-10 минути, мешајќи повремено, додека не омекнат целосно. Кога ќе омекнат, изгмечете ги со вилушка или испасирајте ги со миксер.

Додадете 300 г кршено чоколадо во топлите јаболка и мешајте додека не се растопи и не добиете мазна, густа смеса. Истурете ја смесата во калап обложен со хартија за печење (дијаметар околу 20 см).

Израмнете ја површината и оставете ја да се олади и стврдне, по можност неколку часа во фрижидер. По желба, наросете со какао, рендано чоколадо или додадете малку сечкани лешници одозгора.

Ако сакате поинтензивен вкус, користете 70% темно чоколадо. За поблага верзија, користете млечно чоколадо.

Наместо јаболка, можете да пробате и банани (околу 3 парчиња) – добивате сосема поинаков, покремаст вкус!

