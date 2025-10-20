ЧОКОЛАДНА ТОРТА СО 2 СОСТОЈКИ: Направена без брашно или јајца

Јаболката му даваат на колачот природна сочност и блага свежина, додека чоколадото обезбедува богат, чоколаден вкус.
Потребни состојки:
3 големи јаболка (околу 500 г)300 г чоколадо (може да биде млечно или темно, по вкус)
Подготовка:
Излупете ги јаболката, исечете ги на парчиња и ставете ги во тенџере.
Гответе ги 5-10 минути, мешајќи повремено, додека не омекнат целосно. Кога ќе омекнат, изгмечете ги со вилушка или испасирајте ги со миксер.
Додадете 300 г кршено чоколадо во топлите јаболка и мешајте додека не се растопи и не добиете мазна, густа смеса. Истурете ја смесата во калап обложен со хартија за печење (дијаметар околу 20 см).
Израмнете ја површината и оставете ја да се олади и стврдне, по можност неколку часа во фрижидер. По желба, наросете со какао, рендано чоколадо или додадете малку сечкани лешници одозгора.
Ако сакате поинтензивен вкус, користете 70% темно чоколадо. За поблага верзија, користете млечно чоколадо.
Наместо јаболка, можете да пробате и банани (околу 3 парчиња) – добивате сосема поинаков, покремаст вкус!