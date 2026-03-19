Чоколадни топчиња за пост на вода: Слатки бомбици што се топат во устата, а се готови за кратко време!

Популарноста на веганската кујна ни помага да смислиме многу едноставни и интересни рецепти за посни домашни слатки, а денес ви претставуваме еден токму таков. Станува збор за рецепт за чоколадни топчиња направени од урми, цвекло и овесни снегулки, кои се прават на работа.

Состојки:12 урми

1 цвекло

25 г овесно брашно или мелена овесна каша

3 лажици какао

прстофат сол

85 г посно темно чоколадо

1 лажичка екстракт од ванила

мелени ореви за декорација

Подготовка: Прелијте ги урмитебез семка со врела вода и оставете ги да отстојат околу пет минути. Потоа добро исцедете ги и ставете ги во блендер.

Исечкајте го свареното цвекло на помали парчиња, потоа додадете ги во блендерот, а потоа додадете сол, четири лажици какао во прав и екстракт од ванила. Добро блендирајте додека не добиете леплива смеса слична на паста.

Потоа додадете го овесното брашно и преостанатото какао и продолжете да блендирате додека не се соедини. Добро измесете, а потоа оставете го да отстои во покриен сад околу еден час.

Потоа растопете го чоколадото, обликувајте топчиња од пепелта со чисти раце и потопете ги во растопеното чоколадо.

Наредете на плех обложен со хартија за печење, потоа ставете во замрзнувач половина час. Потоа префрлете во фрижидер.

