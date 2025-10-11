Чувањето вино во фрижидер е голема грешка, постои подобар начин да го одржите свежо

0 SHARES Сподели Твитни

Складирањето вино дома може да изгледа едноставно. Белите вина обично се чуваат во фрижидер, додека црвените вина се чуваат во кујнските ормари.Но, експерт за вино предупредува дека сè не е ни приближно толку едноставно, предупредувајќи дека неправилното складирање може да резултира со расипување на виното или развој на остар, кисел вкус.Колин Симпсон, експерт од „Инто д Вињард“, открил дека иако повеќето луѓе го чуваат виното исправено во фрижидер со недели, овој пристап всушност може да предизвика сушење на плутата и да го расипе вкусот.Дури и најмалата грешка може да го наруши квалитетот на вашето шише. Виното е исклучително отпорно, но правилното складирање прави вистинска разлика, особено кога станува збор за плутата.„Сувата плута може да се собере, дозволувајќи кислородот да навлезе во шишето и забрзувајќи ги хемиските реакции што можат да го нарушат вкусот и аромата. Држењето на шишето на страна го одржува контактот помеѓу виното и плутата, помагајќи да се зачува рамнотежата на киселините, танините и другите соединенија што му даваат карактер на виното“, вели експертот.Една честа грешка е складирањето шишиња на места каде што ќе се соочат со ненадејни, силни или редовни температурни флуктуации.Честите промени на температурата можат да ја истиснат плутата, да предизвикаат протекување или да го променат вкусот. Дополнително, виното никогаш не треба да се чува под 7°C подолг временски период.Иако фрижидерот е одличен за складирање вино што наскоро ќе го консумирате, не треба да се користи подолг временски период.Продолжените студени периоди можат да предизвикаат сушење на тапите, дозволувајќи воздух да влезе и потенцијално да го уништи виното. Условите за ладно складирање исто така можат да доведат до насобирање влага на етикетите или шишињата.Друг трик за складирање за кој многу љубители на вино можеби не се свесни е дека шишињата со плута треба да се чуваат хоризонтално, а не вертикално, бидејќи одржувањето на контактот на плутата со виното спречува сушење и несакана инфилтрација на кислород.Виното мора да се заштити од УВ зраци и силна светлина, бидејќи изложеноста може да го намали и квалитетот и вкусот со текот на времето. Имајќи го ова предвид, експертот препорачува купување фрижидер за вино каде што е можно.„Трите клучни компоненти за правилно стареење се контрола на температурата, темнина и влажност. Фрижидерот за вино нуди сето погоре наведено“, истакнува тој.Чувањето вино во стандарден фрижидер може да резултира со редовно тресење на шишињата или нивно изложување на вибрации, што може да ги наруши седиментите и негативно да влијае на вкусот.

