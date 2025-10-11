Чувањето вино во фрижидер е голема грешка, постои подобар начин да го одржите свежо

0 SHARES Сподели Твитни

Складирањето вино дома може да изгледа едноставно. Белите вина обично се чуваат во фрижидер, додека црвените вина се чуваат во кујнскиот шкаф.

Но, експерт за вино предупредува дека не е ни приближно толку едноставно, предупредувајќи дека неправилното складирање може да резултира со расипување на вашето вино или развој на остар, кисел вкус.

Колин Симпсон, експерт во Into the Vineyard, открил дека иако повеќето луѓе го чуваат виното исправено во фрижидер со недели, овој пристап всушност може да предизвика сушење на плутата и расипување на вкусот.

Дури и најмалата грешка може да го наруши квалитетот на вашето шише. Виното е неверојатно отпорно, но правилното складирање прави вистинска разлика, особено кога станува збор за плутата.

„Сувата плута може да се намали, дозволувајќи кислород да влезе во шишето и забрзувајќи ги хемиските реакции што можат да го расипат вкусот и аромата. Држењето на шишето на страна одржува контакт помеѓу виното и плутата, помагајќи да се зачува рамнотежата на киселините, танините и другите соединенија што му даваат на виното карактер“, вели експертот.

Една честа грешка е складирање на шишиња на места каде што ќе се соочат со ненадејни, сериозни или редовни температурни флуктуации.

Честите промени на температурата можат да го истиснат капачето, да предизвикаат протекување или да ги променат вкусовите. Покрај тоа, виното никогаш не треба да се чува на температура под 7°C долго време.

Иако фрижидерот е одличен за складирање вино што наскоро ќе го консумирате, не треба да се користи подолг временски период.

Продолжените студени периоди можат да предизвикаат сушење на плутата, дозволувајќи му на воздухот да влезе и потенцијално да го расипе виното. Условите за ладно складирање исто така можат да предизвикаат насобирање влага на етикетите или шишињата.

Друг трик за складирање за кој многу љубители на вино можеби не се свесни е дека шишињата со плута треба да се чуваат хоризонтално, а не исправено, бидејќи одржувањето на плутата во контакт со виното спречува сушење и несакана инфилтрација на кислород.

Виното мора да биде заштитено од УВ зраци и силна светлина, бидејќи изложеноста може да го намали и квалитетот и вкусот со текот на времето. Имајќи го тоа предвид, експертот препорачува купување фрижидер за вино каде што е можно.

„Трите клучни компоненти за правилно стареење се контрола на температурата, темнина и влажност. Фрижидер за вино ги нуди сите овие“, истакнува тој.

Чувањето вино во стандарден фрижидер може да резултира со редовно тресење или изложување на вибрации на шишињата, што може да ги наруши седиментите и негативно да влијае на вкусот.

