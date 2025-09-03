Чувствувате мачнина додека патувате? Постои многу едноставно решение за овој проблем

0 SHARES Сподели Твитни

Патничката мачнина влијае на огромен број луѓе. За среќа, постои едноставно решение за овој проблем кое не бара никакви лекови на рецепт.

Според MedlinePlus, едно од тројца луѓе е исклучително подложно на мачнина при патување, додека речиси секој може да доживее непријатност ако е изложен на доволно интензивни услови. Сепак, според експертите, решението може да биде изненадувачки едноставно и природно.

Експертот за патувања Џејмс Стил од Go2Africa вели дека ѓумбирот се користи со векови за ублажување на лошото варење, а современите истражувања ја потврдуваат неговата ефикасност во борбата против гадењето.

„Ѓумбирот помага во смирување на гастроинтестиналниот тракт и подобрување на варењето, спречувајќи го развојот на гастрични дисритмии – неправилни модели на електрична активност во желудникот“, објасни Стил.

Докторот по семејна медицина Ума Дарџи дополнително потврдува дека ѓумбирот има научна поддршка во медицинската заедница.

„Докажано е дека помага во намалувањето на мачнината со тоа што делува не само на дигестивниот систем, туку евентуално и на централниот нервен систем“, рече таа.

Тој го препорачува во различни форми – чај, капсули или таблети за џвакање, особено за пациенти кои сакаат да избегнат фармацевтски лекови.

Една клучна студија објавена во 2020 година во списанието „Current Therapeutic Research“ следела 184 возрасни лица склони кон гадење за време на четири различни патувања.

Учесниците прво патувале без никаква помош, а потоа земале три таблети од ѓумбир 15 минути пред патувањето. Резултатите покажале значително намалување на симптомите на гадење, вклучувајќи вртоглавица и замор, со пад на резултатите на скалата за гадење од 40 на 25 поени.

Како да се користи ѓумбир за максимален ефект

Експертите препорачуваат пиење чај од ѓумбир 30 до 60 минути пред патувањето, за да има време телото да ги апсорбира активните состојки. Покрај тоа, се препорачува да се консумираат бомбони со вистински екстракт или кристализиран ѓумбир, а не со вкус, за време на патувањето.

Сепак, не е сè за секого. Консултантот во Click2Pharmacy, Хусеин Ахмад, предупредува дека бремените жени или луѓето што земаат разредувачи на крв треба да се консултираат со лекар или фармацевт пред употреба.

Освен ѓумбирот, постојат и други трикови што ги користат патниците. Тие вклучуваат џвакање зелено јаболко, мирисање лимон, па дури и дување на палецот – што може да помогне во намалувањето на стресот и анксиозноста. Иако научните докази за овие методи не се толку силни, ако тие му помогнат на некого, вреди да се пробаат.

Пронајдете не на следниве мрежи: