Чудна зграда во Шведска ја носи титулата за најгрда: Локалните жители ја нарекоа „коронавирус“ (ФОТО)

Ting1 во Орнсколдсвик е една од најуникатните станбени згради во Шведска, а воедно ја заслужи и титулата за најгрда во регионот. Не само поради боите и уникатната архитектура, туку и поради начинот на кој е изграден.

Tingshuset (Судската куќа) во центарот на Орнсколдсвик е бетонска зграда од 1967 година. Објектот е изграден во дворот на судската палата и се протега по целата ширина над покривот на судската палата. Во ниту еден момент нема контакт меѓу двете згради.

Од сите страни на фасадата штрчат карактеристични стаклени балкони – вкупно 78, а се поделени на 51 стан. Темата на смели и топли бои е уникатна и инспирирана од сликите на Бенгт Линдстром.

Локалните жители го нарекуваат Ting1 „LEGO куќа“, па дури и „коронавирус“, и предизвикува и пофалби и контроверзии. Беше финалист за наградата шведска зграда на годината во 2014 година и ја освои наградата Голема плочка таа година.

Дизајнот на зградата е потпишан од познатиот шведски архитект Јерт Вингорд.

Сепак, имаше различни мислења, при што беше означена како „најгрдата зграда во провинцијата Анџерманланд“ во локалното истражување од 2016 година, а критички беше осветлена од движењето Arkitektuproret (Архитектонско востание), кое се бори против модернизмот.

