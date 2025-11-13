Чудни микроскопски структури пронајдени во крвта на пациенти со продолжен Ковид

0 SHARES Сподели Твитни

Научниците пронајдоа чудни микроскопски структури во крвта на луѓе со продолжен COVID-19. Станува збор за микрозгрутчувања структурно поврзани со неутрофилни екстрацелуларни стапици (NETs), пишува ScienceDaily.

Овие комбинирани структури се појавуваат многу почесто кај пациенти со продолжен Ковид, каде што се поголеми, погусти и поупорни отколку во здрава крв, се вели во соопштението од Универзитетот Стелленбош.

Што се микрозгрутчувања?

Терминот микрозгрутчувања, неодамна усвоен во научната литература, се однесува на абнормални кластери на протеини за згрутчување на крвта што циркулираат во крвотокот на пациентот. Концептот беше воведен во 2021 година од проф. Реција Преториус од Одделот за физиолошки науки на Универзитетот Стелленбош, кога открија абнормално присуство на такви микрозгрутчувања во примероци од крв од пациенти со Ковид-19.

Ова откритие привлече широко внимание за време на пандемијата поради неговата потенцијална улога во коагулопатиите поврзани со COVID-19.

Што се неутрофилни екстрацелуларни стапици (NET)?

Тимот на д-р Ален Тиери во Институтот за рак во Монпелје (IRCM) беше меѓу првите што ја идентификуваа критичната улога на неоплазмите (NET) во патогенезата на COVID-19. NET се произведуваат преку специјализирана форма на вродениот имунолошки одговор познат како NETosis, во која неутрофилите ја пролеваат својата ДНК за да формираат филаментозни структури вградени во цитотоксични ензими способни за брзо заробување и неутрализирање на патогени.

Сепак, прекумерното формирање на NET може да стане штетно, придонесувајќи за широк спектар на воспалителни и тромботични заболувања, вклучувајќи тешки инфекции, автоимуни нарушувања, рак, дијабетес и артритис. Според д-р Тиери, можно е постојаното прекумерно производство на NET, поттикнато од самоодржливи воспалителни и тромботични јамки, да ја влоши сериозноста на болеста.

Во заеднички напор, тимовите на проф. Преториус и д-р Тиери ја истражуваа потенцијалната интеракција помеѓу микрозгрутчувањата и неоплазмите во контекст на продолжен COVID.

Клучни откритија

Користејќи сликовита проточна цитометрија и флуоресцентна микроскопија, тие спроведоа квантитативна и структурна анализа на микрозгрутчувања и нететрофили во плазмата на пациенти со продолжен COVID, во споредба со здрави контролни групи. Нететрофилите беа квантифицирани и со анализа на протеински маркери на нететрофили и циркулирачка ДНК.

Кај примероците од пациенти беше забележано значително зголемување на биомаркерите поврзани со микрозгрутчувања и NET.

Микроклотите не само што беа побројни, туку и поголеми кај пациентите.

Најважно од сè, тие открија претходно непријавена структурна поврзаност помеѓу микрозгрутчувањата и неоплазмите, забележана кај сите испитаници, но значително поизразена кај пациенти со продолжен COVID.

„Ова откритие укажува на постоење на фундаментални физиолошки интеракции помеѓу микрозгрутчувањата и нето клетките кои, кога се нерегулирани, можат да станат патогени“, објасни д-р Тиери.

Понатаму, интеграцијата на алатките за вештачка интелигенција, како што е машинското учење, во анализата на биомаркери им овозможи да ги разликуваат пациентите со продолжен COVID од здрави лица со висока точност. Алгоритмите ги идентификуваа најпредвидливите комбинации на биомаркери, подобрувајќи ја дијагностичката сигурност и отворајќи го патот за персонализирани пристапи кон медицината.

„Оваа интеракција би можела да ги направи микрозгрутчувањата поотпорни на фибринолиза, промовирајќи ја нивната перзистентност во циркулацијата и придонесувајќи за хронични микроваскуларни компликации“, објасни д-р Преториус.

Со идентификување на улогата на NET во стабилизирањето на микрозгрутчувањата, оваа студија дава нов увид во патофизиологијата на продолжениот COVID. Овие наоди го поддржуваат развојот на целни терапевтски стратегии насочени кон модулирање на тромбоинфламаторните одговори.

