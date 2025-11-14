0 SHARES Сподели Твитни

Чудесно, 61-годишен сурфер преживеал напад од ајкула на југозападниот брег на Австралија без ниту една гребнатинка. Сепак, предаторот оставил огромна дупка на својата даска.

Застрашувачките моменти, снимени од Ројтерс, се случиле во понеделник вечерта во близина на Превели во државата Западна Австралија. Неколку други сурфери биле во водата во исто време.

Нападот врз искусниот сурфер Енди Мекдоналд се случи сосема неочекувано, кога ајкулата ја удри неговата даска, предизвикувајќи тој да падне во водата. Момент претходно, немаше никакви знаци за присуството на животното, дури ни перката не можеше да се види.

Имаше драматично прскање од пена и бранови, додека галеб кружеше над глава. „Паднав на даската како нешто да ме удрило“, рече Мекдоналд за застрашувачкиот момент.

„Се удиравме еден со друг, јас го клоцав и го удирав, и мислам дека и тој се обидуваше да го стори истото, но се заплетка во јажето“, изјави сурферот за WAtoday, додавајќи дека веднаш се вратил на даската за да ги извади нозете од водата.

Потоа почнал да вика и панично да весла кон брегот, додека друг сурфер му притрчал на помош.

„Ми требаа околу 15 минути да стигнам до плажата и цело време се молев (ајкулата) да не се врати. Имав среќа што не се појави повторно и решив да каснам нешто повкусно од јаглеродни влакна и стирен“, рече Мекдоналд кога конечно беше безбеден.

Тој призна дека средбата со ајкула длабоко го потресла, но не го одвратила од сурфањето. „Со години се чувствувам целосно безбедно во оваа област. Ова нема да ме спречи“, рече тој. „Нема да се вратам во водата денес, веројатно не до утре. И со друга даска“, додаде тој низ смеа.

Чудо на океанот: Сурфер преживеа брутален напад од ајкула без гребнатинка

