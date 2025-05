Шаби: Зошто не сум во репрезентацијата, треба да прашате некој друг

0 SHARES Сподели Твитни

Македонската одбојкарска репрезентација се подготвува во Словенија за настапот во Европската Златна лига, каде што веќе, но меѓу повиканите одбојкари не беше Дарко Ангеловски, познат како Шаби.

Ангеловски долго време беше дел од националниот тим, но сега не е во составите. Преку социјалните мрежи тој ги демантираше шпекулациите дека причината за неговото отсуство е професионалната обврска, но и јасно го изрази своето незадоволство.

„Поради големата заинтересираност на обожавателите на одбојката зошто не сум дел од репрезентацијата овој циклус ќе наведам дека НЕ Е проблем работата како што се пуштија гласини такви, напротив со голема почит бев пуштан од работа да играм за Македонија. Како што ме прашувавте мене треба да прашате и друг некој од репрезентацијата од постарите играчи“, стои во објавата на Ангеловски.

