Шаини: Мојата сопруга не стои зад нападот

0 SHARES Сподели Твитни

Повредениот маж во Куманово, Зекирија Шаини, денес реагираше до медиумите во врска со инцидентот што се случи пред неколку денa.Тој рече дека нема сознанија за мотивите за обидот за атентат врз него, бидејќи претходно немал никакви несогласувања со никого и дека не наштетил на ничиј живот.Тој негираше дека неговата сопруга е вмешана во овој инцидент.„Целосно ги отфрлам како неосновани и невистинити тврдењата дека зад ова дело стои мојата сопруга Арјета Адили. Затоа, итно барам од истражните органи да ја разјаснат ситуацијата околу мојата сопруга вклучена во овој случај, почитувајќи ја приватноста на нашето семејство, а особено ликот на сопругата.“Сето ова што беше пренесено во јавноста е чиста клевета со намера да се наруши мојот личен, семеен и професионален углед.Овој случај, за жал, беше презентиран со јасни намери да ме дискредитира мене и моето семејство и да создаде конфузија на терен.„Ги молам и апелирам органите за спроведување на законот и истражните органи да се справат со откривањето на осомничениот во случајот и да го претстават овој случај како семеен спор или конфузија, бидејќи ако беше така како што беше претставено пред пошироката јавност, никогаш не би соработувал со дотичната дама“, рече Шаини.

Пронајдете не на следниве мрежи: