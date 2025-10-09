Шампањ во Тел Авив, факели во Газа: Двете страни го слават мировниот договор по две години ужаси (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Семејствата на израелските затвореници и нивните поддржувачи се собраа во раните утрински часови во четврток пред Музејот на уметност во центарот на Тел Авив за да го прослават постигнувањето на договор меѓу Израел и палестинското движење Хамас.Веста за договорот предизвика прослави и во и надвор од Газа, при што Палестинците го гледаа како надеж за завршување на војната во која Израел уби 67.000 луѓе во Газа.Луѓето се собраа на местото, кое е преименувано во Плоштад на заложниците, отворија шишиња шампањ, делеа слатки и се прегрнаа. Меѓу нив беше и Ејнав Зангаукер, мајката на еден од заложниците, која стана едно од препознатливите лица на движењето за ослободување на заробените Израелци.

Централна фигура на прославата беше човек преправен како Доналд Трамп – американскиот претседател е заслужен од многу семејства на заложниците, како и од дел од израелската јавност, за принудувањето на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да се согласи на договор со Хамас. Некои во толпата скандираа дека Трамп ја заслужува Нобеловата награда за мир.Висок функционер на Хамас за АФП изјави дека, во замена за 20 живи израелски заложници, Израел ќе ослободи речиси 2.000 палестински затвореници. Тој број вклучува 250 лица кои отслужуваат доживотна казна затвор во Израел и 1.700 други уапсени од почетокот на војната меѓу Израел и Хамас.

Размената треба да се изврши во рок од 72 часа од спроведувањето на договорот, кој претходно беше договорен со други палестински фракции, според друг извор на Хамас. Според телевизијата „Ал-Шарк“, размените би можеле да започнат следната недела.Саудискиот портал „Ал-Хадат“ објави дека одбројувањето од 72 часа ќе започне откако израелските сили ќе се повлечат на договорените линии во Појасот Газа – што ќе следи по ратификацијата на договорот од страна на израелската влада, која треба да го разгледа документот на седница во четврток.Договорот вклучува постепено повлекување на израелските сили, со гаранции од американскиот претседател Доналд Трамп и други меѓународни посредници. Израел треба да се повлече и од граничниот премин Рафа, кој ќе се отвори во двата правци по стапувањето во сила на договорот; ранети и болни Палестинци ќе можат да бидат транспортирани во Египет на лекување.Во текот на првите пет дена од прекинот на огнот, најмалку 400 камиони со хуманитарна помош треба да влегуваат во Појасот Газа дневно, а тој број подоцна ќе се зголеми. Договорот, исто така, овозможува враќање на раселените жители од јужна Газа во градот Газа и северниот дел.Договорот за прекин на огнот во војната во Газа и ослободувањето на заложниците е дел од првата фаза од мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп за ставање крај на војната во енклавата. Договорот беше објавен во среда навечер.На почетокот на војната, светот застана на страната на Израел, кој во одмазднички напади уби бројни команданти и лидери на Хамас и либанскиот Хезболах, и изврши напади во Иран и Јемен – од каде што беше цел на ракетни и беспилотни летала напади.Сепак, глобалното негодување против Израел со текот на времето растеше поради бруталноста на израелската армија во Газа – многу експерти за човекови права, научници и Обединетите нации денес тврдат дека тоа е геноцид. Израел, осврнувајќи се на нападот на Хамас во 2023 година, продолжува да ги нарекува своите постапки – „самоодбрана“.



