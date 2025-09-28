Uncategorized

Шарена салата со зелка! Овој прелив од само неколку состојки ѝ дава посебен вкус (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Зелка, виолетова зелка и моркови, со овој одличен прелив, ќе ви дадат одлична салата.

За преливот ви е потребно:

115 гр мајонез
1 лажичка мед
1 лажичка јаболков оцет
1 лажичка сенф
сол, бибер

Подготовка:

