Шарена салата со зелка! Овој прелив од само неколку состојки ѝ дава посебен вкус (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Зелка, виолетова зелка и моркови, со овој одличен прелив, ќе ви дадат одлична салата.За преливот ви е потребно:115 гр мајонез 1 лажичка мед 1 лажичка јаболков оцет 1 лажичка сенф сол, бибер