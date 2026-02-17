Шарени маски ги обоија улиците на Риека, на карневалот учествуваа 11.000 луѓе

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓународната карневалска поворка во Риека собра повеќе од 11 илјади учесници во повеќе од 100 групи, а шарени маски ги зазедоа улиците на овој хрватски град.

Илјадници учесници парадираа низ улиците на традиционалниот карневал во третиот по големина град во Хрватска, вклучувајќи го и традиционалниот Звончари.

Десетици групи избраа и традиционални и модерни теми во неделата, но сите беа многу шарени додека танцуваа по главната променада во Риека во ритмите на карневалската музика, заработувајќи пофалби од гледачите кои се собраа по улиците.

Една од трајните хрватски традиционални фигури, која го претставува циклусот на природата и животот, се Звончарите, маскирани мажи кои носат огромни месингани ѕвона и шетаат наоколу правејќи бучава за да ја избркаат темнината и злите духови на зимата и да ја најават пролетта.

Меѓу шарените маски беше и онаа на контроверзниот пејач Марко Перковиќ Томпсон.

Најголемата поединечна група имаше дури 793 учесници, а на карневалот учествуваа бројни групи од други градови во Хрватска, но и од Италија, Словенија, Србија, Црна Гора, Унгарија и Северна Македонија.

„Риечкиот карневал е неопходен дел од идентитетот на Риека веќе 43 години. Петтата сезона на Риека, како што ние жителите на Риека сакаме да ја наречеме, е симбол на Риека, начин на размислување и живеење, единствена мешавина од традиција и модерност, локално и меѓународно, сериозно и разиграно. Риечкиот карневал е настан по кој нашиот град е препознатлив дури и надвор од границите на Хрватска. Расте од година во година, собира илјадници учесници и посетители и го потврдува својот статус како еден од најважните карневали во овој дел од Европа“, изјави градоначалничката на Риека, Ива Ринчиќ.

Карневалските традиции го означуваат последниот период на релаксација и изобилство храна пред почетокот на 40-дневниот Велик пост, за време на кој верниците се подготвуваат за Велигден преку пост, дисциплина, размислување и молитва.

