Швајцарија на референдум гласа за данок од 50% за супербогатите

Швајцарците денес гласаат на референдум за тоа дали да воведат данок на наследство од 50 проценти за супербогатите, додека владите ширум светот се борат со прашањето како да го оданочат богатството.

Овој референдум, еден од најконтроверзните во поновата швајцарска политичка историја, го одразува глобалниот јаз меѓу земјите што се натпреваруваат да привлечат богати семејства со фискални стимулации и оние што сакаат да го оданочат она што го сметаат за прекумерно богатство.

Предлогот на крајно левичарската партија Млади социјалисти би вовел федерален данок на наследство и подарок од 50 проценти за средства и трансфери што надминуваат 50 милиони швајцарски франци. Ова би претставувало драматичен прекин со традицијата на Швајцарија за децентрализирано и ниско оданочување, при што даночните приходи се наменети за трошоци поврзани со климатските промени.

Федералната влада остро се спротивставува на иницијативата, предупредувајќи дека тоа ќе ја поткопа привлечноста на Швајцарија како стабилно засолниште за меѓународно мобилно богатство. Предлогот првично содржеше ретроактивна клаузула, која подоцна беше омекната по жестокиот отпор од деловните кругови и даночните адвокати.

Меѓу швајцарските семејни канцеларии и богатите жители постои длабока загриженост, од кои некои веќе размислуваат за преселба. Економистите и адвокатите предупредија дека мерката би можела да го загрози планирањето на наследувањето за семејните бизниси чие богатство е врзано со неликвидни средства.