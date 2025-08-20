Шведскиот премиер: Подготвени сме да го чуваме украинското небо

Шведскиот премиер Улф Кристерсон изјави во интервју за шведските медиуми дека земјата е подготвена да ѝ помогне на Украина во областа на воздушниот надзор и поморските ресурси.

Премиерот не одговори на прашањата за испраќање копнени сили во Украина.

„Не станува збор, мислам, за преместување на многу големи единици од други земји во Украина, туку за преземање одговорност од страна на Украина за сопствената земја на начин што е толку кредибилен што Русија нема да се обиде повторно“, нагласи Кристерсон.

Во исто време, тој увери дека Шведска сака да биде вклучена во обезбедувањето безбедносни гаранции за Украина. „Сакаме да бидеме вклучени, но тоа мора да биде во форми што се безбедни и сигурни и каде што знаете во што се впуштате“, нагласи премиерот.