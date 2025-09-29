Шекеринска: БиХ се соочува со сериозни безбедносни предизвици

Заменичката на генералниот секретар на НАТО, Радмила Шекеринска, за време на Сараевската безбедносна конференција предупреди дека Босна и Херцеговина (БиХ) се соочува со сериозни безбедносни предизвици.

– Сведоци сме на пораст на опасна реторика и политички конфликти. Постојат постојани закани со сецесија, запаливи акции и обиди да се поткопа уставниот поредок и владеењето на правото, истакна Шекеринска, според соопштението на тимот за односи со јавноста на конференцијата.

Таа оцени дека тоа се „опасни потези кои ризикуваат да го урнат тешко изборениот мир, да го забават реформскиот напредок и да ја вратат земјата во поделено минато“.

– Кому би му користело тоа? Само на оние што сакаат да ја уништат нашата слобода и сигурност преку дестабилизација. Граѓаните на БиХ тоа не го сакаат – тие сакаат функционални институции, еднакво владеење на правото, стабилни работни места и мирна иднина, нагласи таа.

Шекеринска додаде дека тоа бара политичка волја и храброст да се оди напред, дури и кога патот е тежок, истакнувајќи дека лидерите мора да изберат мир и просперитет наместо поделби и конфликти.

На Сараевската безбедносна конференција, која, како што пренесе Бета, заврши денеска, учествуваа повеќе од двесте претставници од дваесет земји – дипломати, воени претставници, експерти за меѓународна безбедност, претставници на НАТО, академици, лидери на граѓанското општество и аналитичари.

Темите опфатија критични суровини и енергетски ризици, странски влијанија во регионот, транзициска правда, иднината на трансатлантските односи, безбедносни дилеми меѓу Истокот и Западот, како и забрзан развој на нови технологии, вклучително и вештачка интелигенција и кибер закани.