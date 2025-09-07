Шекеринска во посета на Бугарија како втор човек на НАТО

Заменик-генерална секретарка на НАТО, Радмила Шекеринска, ќе ја посети Бугарија на 7 и 8 септември, соопштија од седиштето на Алијансата. Оттаму информираат дека таа ќе одржи голем број билатерални средби.

Шекеринска ќе ги посети војниците од Мултинационалната борбена група на НАТО во нивната база во Ново Село и ќе учествува на вежбата на Пактот за управување со вонредни состојби „Бугарија 2025“ во Центарот за стручна обука за итен одговор во Монтана.

Според НАТО, Шекеринска ќе одржи и говор во Атлантскиот клуб.