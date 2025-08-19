Шерон Стоун открива дека излегувала со рапер 17 години помлад од неа: „Романсата не траеше долго“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Шерон Стоун ги изненади сите откривајќи дека претходно излегувала со раперката Нели, која била 17 години помлада од неа.Имено, во емисијата „Watch What Happens Live“, водителот Енди Коен ѝ постави на актерката директно прашање кое ја изненади публиката: „Шерон, дали си излегувала со Нели?“Без многу двоумење, Стоун потврди: „Да, сум“, што предизвика гласни реакции и воздишки од публиката.Сепак, романсата не траеше долго, а Стоун откри дека двајцата никогаш повеќе не излегле на состанок.Коен ја праша дали романсата напредувала, а Стоун одговори: „Не, не напредувала“.Актерката, која е слободна повеќе од две децении, последен пат беше во брак со новинарот Фил Бронштајн. Нивниот брак траеше 16 години, а заврши со развод во 2004 година. За време на нивниот заеднички живот, двојката посвои син, Роан, во 2000 година, кој сега има 25 години. По разводот, Стоун посвои уште две момчиња – Леирд (20) и Квин (19).Пред бракот со Бронштајн, Шерон Стоун беше во брак со Мајкл Гринбург од 1984 до 1987 година.Сепак, раперката Нели е во брак со пејачката Ашанти од декември 2023 година. Двајцата претходно беа во врска од 2003 до 2013 година, а ја обновија својата романса години подоцна. Во јули 2024 година, тие го добија своето прво заедничко дете.

