Шер не го доби старателството над болниот син, следи голема борба

0 SHARES Сподели Твитни

Врховниот суд во Лос Анџелес го одби барањето на американската пејачка Шер нејзиниот син Елајџа Блу Алман (47) да биде ставен под итно законско старателство, откако пејачката тврдеше дека голема сума на наследени пари го ставила Алман во ризик поради неговото ментално здравје. проблеми и злоупотреба на супстанции.

Адвокатите на Олман признале дека тој има проблеми, но тврдат дека сега е добро, се лекува и има подобри односи со сопругата, пренесува Гласот на Америка.

„Воодушевени сме што судот увиде дека не му е потребна привремена заштита. Има голема поддршка, одлично му оди“, изјави адвокатот на Олман.

Адвокатите на Шер тврдат дека Олман добива поддршка од луѓе кои му кажуваат што сака да слушне и ја минимизираат сериозноста на неговите проблеми, додавајќи дека не е точно дека тој е психички подобар.

View this post on Instagram A post shared by Elijah Blue (@elijahblueoffic)

Тие изјавија и дека боледува од биполарно растројство, дека до неодамна бил бездомник и дека голема сума пари може да му обезбеди пристап до лекови опасни по живот.

Според извештаите, пејачот не бара директна контрола врз парите на Олман наследени од неговиот татко и би бил задоволен ако експерт назначен од судот управува со неговите финансии.

Иако барањето за итен притвор беше одбиено, судијката Џесика Аскатеги ќе го разгледа подолгорочниот притвор на сослушувањето во март.

Пронајдете не на следниве мрежи: