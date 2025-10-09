Шер повторно слободна: Раскина со момчето 40 години помлад од неа, го нарекуваше „љубовта на нејзиниот живот“ иако тој ја изневеруваше постојано

0 SHARES Сподели Твитни

По три години врска што предизвика зјапања, коментари и осуди низ целиот свет, легендарната пејачка Шер (79) наводно стави крај на врската со 39-годишниот рапер и продуцент Александар Едвардс .Нивната романса беше приказна за храброст, страст и злоба против предрасудите – но се чини дека и ова патување кон славата заврши.Иако ниту пејачката, ниту нејзиниот партнер не дадоа никакви официјални изјави, повеќе извори блиски до двојката тврдат дека Шер е „уморена од развратниот живот на нејзиното помладо момче“ и се повлекла од врската што ѝ донела повеќе стрес отколку радост.Љубов што им пркоси на годинитеКога се појави на Неделата на модата во Париз кон крајот на 2022 година држејќи го Александар Едвардс за рака, публиката беше изненадена.Четириесет години разлика, тој е рапер познат по своите љубовни врски, таа е икона која го редефинираше концептот на ѕвезда.За многумина – необична комбинација. За Шер – доказ дека „љубовта не знае математика“.„Ако некој ве насмее, ако се чувствувате добро, што ве интересира колку години има?“, рече таа тогаш, не криејќи колку нејзиниот нов партнер ја оживеа.Тие се појавија заедно на црвените теписи, се прегрнаа пред камерите и ги побија сите стереотипи за „невозможни врски“.Од страст до заморКако што пишуваат американските медиуми како што е RadarOnline , врската со текот на времето станувала сè позатегната.Извори блиски до пејачот тврдат дека Шер „се заморила од забавите на Едвардс“ и дека ѝ било сè потешко да го следи неговиот животен стил.„Шер ужива во времето поминато со него, но сè повеќе чувствува дека тој е „дечко со скратено работно време“. Тоа веќе не е она што го сака“, рече извор.Наводно, несогласувањата станале видливи во текот на пролетта, кога Александар бил фотографиран на фестивалот Коачела во друштво на полуголи девојки , додека Шер била на другата страна од светот.Фотографиите предизвикале бес кај обожавателите и бран коментари за неговата лојалност, но пејачката потоа се обидела да ги смири сите. „Само пријатели сме“, било официјалното објаснување од нејзиниот тим.Сепак, зад затворени врати, приказната беше поинаква.Како што објавија таблоидите, Шер тогаш му простила сè, но едно нешто – таа не можела …Неговата незрелост… И начинот на кој, и покрај сè, тој никогаш не се вклопил сосема во нејзиниот свет.Семејните грижи што променија сèВо исто време, Шер минуваше низ тежок период со својот помлад син, Елајџа Блу Алман (49) , кој со години се бори со зависноста од дрога.Во април 2025 година, тој доживеа уште еден тежок пад, а според американските портали, бил хоспитализиран поради предозирање .Во деновите што следеа, пејачката речиси целосно исчезна од јавноста.Нејзините пријатели тврдат дека сите свои мисли ги насочила кон својот син, обидувајќи се да го поддржи и да го спречи најлошото.Во таков емотивен хаос, немало место за романтична врска.„Александар никогаш не била во добрите односи со нејзиниот круг. На сите им олесна кога слушнаа дека е завршено“, изјави извор за RadarOnline .Љубов што започна како бајкаРомансата на Шер и Едвардс започна на филм.Во декември 2022 година, таа објави фотографија од дијамантски прстен, а светот веднаш помисли на свршувачка.Сепак, набрзо пристигна објаснување дека прстенот е само подарок и дека двојката не планира брак.Следните години беа проследени со успеси, разделби, помирувања и бескрајни шпекулации.Во есента 2023 година, тие повторно се појавија заедно – насмеани, прегрнати, на модна ревија во Париз – се чинеше како да ги надминале сите сомнежи.Но, во 2025 година, таа приказна конечно стивна.Срце кое знае како да сака, но и како да се опуштиВо текот на целиот свој живот, Шер силно сакаше, но и раскинуваше со достоинство.Нејзиниот прв сопруг, Сони Боно , беше нејзин партнер и во музиката и во животот, но бракот заврши поради неговата контрола и неверство.Вториот сопруг, Грег Алман , се бореше со зависност.А сега, кога е веќе блиску до својот 80-ти роденден, пејачката уште еднаш покажа дека знае кога е време да си замине – дури и од некој што го нарече „љубовта на својот живот“.За неа, љубовта никогаш не била прашање на возраст, туку на чувство.И токму затоа, како што велат нејзините пријатели, таа не се покајала за ниту еден ден поминат со Александра .„Тој ѝ ја врати насмевката, и тоа е сè што сакаше“, вели изворот.Шер повторно молчи.Иако за раскинувањето сè уште се дискутира во рамките на гласини, американските медиуми се согласуваат дека пејачката одлучила да „направи пауза од љубовта“ и да се посвети на семејството и музиката.Во последните недели, таа беше видена во Лос Анџелес, насмеана, но сама – токму како што само таа може: со гордост, достоинство и долги црни очила, зад кои го крие целиот свој свет.

Пронајдете не на следниве мрежи: