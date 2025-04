Шер се прости од Вал Килмер: „Брилијантен како Марк Твен, храбар за време на болеста“

0 SHARES Сподели Твитни

Познатата уметница се огласи по повод смртта на актерот со кој беше во врска неколку години во текот на осумдесетите.

Шер и Вал Килмер беа еден од најпопуларните парови во средината на осумдесетите, по што таа започна врска со неговиот агент, а актерот набрзо ја запозна и поранешната сопруга Џоан Воли.

И покрај тоа, тие останале блиски пријатели, а на Вал му се слошило токму во нејзиниот дом, по што дознал дека боледува од тешка болест.

Иако успешно се опорави од рак, последните години ги помина во изолација и немаше многу новости за неговата состојба. Сепак, вчера неговата ќерка ја потврди тажната вест, наведувајќи ја пневмонијата како причина за смртта.

Во оваа прилика се огласи и Шер која на социјалните мрежи испрати емотивни зборови:

“Валус! Ќе ми недостигаш. Беше смешен, луд, напорен, но и одличен пријател. Децата те сакаа. Брилијантен како Марк Твен, храбар за време на болест”, напиша пејачката на својот X профил.

VALUS

Will miss u,U Were Funny,crazy,pain in the ass,GREAT FRIEND,kidsU,

BRILLIANT as Mark Twain,

BRAVE here during ur sickness

— Cher (@cher) April 2, 2025

Пронајдете не на следниве мрежи: