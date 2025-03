0 SHARES Сподели Твитни

Осумнаесетгодишен тинејџер од Змајево, Војводина, кој беше тешко повреден при уривање на натстрешницата во Нови Сад на 1 ноември, починал утрово на Воено-медицинската академија (ВМА), неофицијално дознава Њузмакс Балканс.

Пациентот, по укажаната помош во Универзитетскиот клинички центар во Војводина бил примен на ВМА, а состојбата му била непроменета, но критична.

Тој, за жал, е 16-та жртва од уривањето на натстрешницата на железничката станица во Нови Сад.

Борбата за живот траеше четири месеци и 20 дена, јавуваат српските медиуми.

The post Шеснаесетта жртва од паѓањето на натстрешницата во Нови Сад appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: