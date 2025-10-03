Шест вежби кои согоруваат повеќе калории од трчањето

0 SHARES Сподели Твитни

Трчањето е ефикасен согорувач на калории, но можеби не е соодветно или удобно за секого. За среќа, многу алтернативни форми на вежбање можат да согорат исто толку, а честопати и повеќе калории како трчањето – и можеби дури и ќе ви бидат позабавни.

Според Verywell Health, постојат неколку активности што можат да ви помогнат да ослабете повеќе од трчањето.

Прошетка и планинарење

Општо земено, согорувате повеќе калории во минута трчање отколку одењето. Меѓутоа, бидејќи одењето е помалку интензивно од трчањето, многу луѓе можат да одат многу подолго отколку трчањето, што резултира со поголемо согорување на калории.

На пример, можеби ќе можете да пешачите два часа, но да трчате само 30 минути. Планинарењето, особено, може да согори повеќе калории од трчањето поради растојанието и наклонот.

Високоинтензивен интервален тренинг

Високоинтензивниот интервален тренинг (HIIT) согорува калории поефикасно од трчањето. Со други зборови, можете да согорувате повеќе калории во минута HIIT отколку што можете во една минута трчање.

HIIT може да биде поефикасен во согорувањето калории бидејќи може да го зголеми вашиот метаболизам со часови по тренингот, помагајќи ви да продолжите да согорувате калории.

Велосипедизам

Велосипедизмот со брзина од 12 милји на час или побрзо може да согори повеќе калории од трчањето. Можеби ќе ви биде полесно да вежбате подолго додека возите велосипед отколку додека трчате бидејќи возењето велосипед има помалку влијание врз вашите зглобови.

Велосипедизмот во затворен простор, на велосипед за вежбање, е исто толку ефикасно како возењето велосипед на отворено за согорување калории. Размислете за менување на наклонот или брзината за да го направите вашиот тренинг предизвикувачки и интересен.

Скокање со јаже

Скокањето со јаже не е само детска игра. Тоа е вежба за целото тело што бара координација и може да биде ефикасна форма на кардио. Дури и бавното скокање со јаже може да согори повеќе калории отколку трчањето за исто време.

Бокс

Боксот е одличен тренинг што го активира целото тело и го зголемува срцевиот ритам, помагајќи да согорувате калории. Боксувањето со противник може да согори повеќе калории отколку трчањето.

Пливање

Пливањето е тренинг за целото тело со низок интензитет, достапен за речиси секого, вклучително и за оние со болки во зглобовите. Во зависност од интензитетот, тоа е исто така форма на кардио што може да согори слични калории како трчањето.

Бидејќи пливањето е со низок интензитет, полесно е да се плива подолги временски периоди отколку трчањето, што доведува до согорување на повеќе калории за време на тренингот за пливање отколку за време на трчање.

