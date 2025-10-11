Шест знаци дека вашиот партнер тајно сака да биде со некој друг

0 SHARES Сподели Твитни

Темелот на секоја здрава врска е партнерите да се гледаат и да се сакаат едни со други такви какви што се. Сепак, понекогаш луѓето влегуваат во врски од потреба или очај, гледајќи само она што сакаат да го видат кај својот партнер, а не вистинската личност. Таквиот пристап неизбежно води до разочарување, а ако сте цел на ова хронично незадоволство, врската не само што е нездрава, туку може сериозно да го оштети вашето ментално здравје, пишува Psychology Today.„Идеалните врски се развиваат кога двајца луѓе прво целосно се запознаваат и прифаќаат еден со друг, а дури потоа развиваат приврзаност. Но, кога врската се раѓа од чувство на очај или потреба, се случува спротивното, приврзаноста се формира пред вистинското запознавање“, тврди психологот Даниел С. Лобел.Во такви случаи, едниот или двајцата партнери честопати не се заљубени во вистинска личност, туку во сопствената фантазија за идеален партнер. Потоа започнуваат обидите да ве „преобликуваат“ во некој што одговара на нивните замислени идеали.Знаци дека вашиот партнер сака некој друг1. Постојана критика: Иако конструктивната критика е добредојдена, постојаното критикување на речиси сè што ќе кажете или направите е јасен показател дека вашиот партнер би сакал да биде со некој друг.2. Тој не ги забележува вашите квалитети: Партнер кој навистина ве сака лесно ќе ги препознае и пофали вашите напори и силни страни. Ако вашиот партнер постојано го избегнува ова или се бори со него, малку е веројатно дека ќе почувствува вистинска љубов.3. Ги обесхрабрува вашите интереси: Личноста која ве сака разбира дека вашите избори, страсти и преференции се дел од тоа кои сте. Партнерот кој ве спречува всушност се обидува да ве спречи да бидете самите себеси, што никогаш не е квалитет на љубовта.4. Тој се обидува да ве промени: Коментарите како „Сакам да беше поинтелигентен“ или „Ќе те сметав за попривлечен ако не го сакаше толку многу голфот“ се директен напад врз вашата личност. Луѓето кои ве сакаат такви какви што сте не се обидуваат да ве променат.5. Ве понижува јавно: Ова се случува кога вашиот партнер дава негативни коментари за вас пред други, како на пример: „Па, ако барате совет за управување со финансиите, не ја прашувајте мојата сопруга.“ Тоа е јасен знак на непочитување.6. Ве споредува со другите: Изјави како „Твојата пријателка може да одржува прекрасен дом, а воедно да заработува шестцифрена сума. Треба да бидете повеќе како неа“ се исклучително навредливи и покажуваат дека вашиот партнер не ве цени.Доколку препознаете еден или повеќе од опишаните обрасци на однесување во вашата врска, постои голема веројатност дека сте со личност која би сакала да биде со некој друг. Таквата врска, во која постојано сте мета на разочарување, директно ја уништува самодовербата и чувството за самопочит и може да доведе до депресија.Што можеш да направиш?Ако се препознавате себеси во овие ситуации, клучно е да поставите граници. Бидете отворени со вашиот партнер за тоа како се чувствувате во врска со неговото однесување. Ако е подготвен да ја види болката што ви ја предизвикува и да ве прифати онакви какви што сте, врската има шанса да се опорави.Сепак, ако вашиот партнер не може или не сака да го стори тоа, можеби е време да размислите за заминување. На крајот на краиштата, невозможно е да изградите среќна врска со некој што постојано сака да бидете некој друг.

