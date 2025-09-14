Шест метри под морето: Овие „автомобилски гробишта“ се добри за животната средина

0 SHARES Сподели Твитни

Бетонски автомобили ќе бидат поставени шест метри под површината на морето во близина на брегот на Мајами Бич во Соединетите Американски Држави.

Ова е инсталација од аргентинскиот уметник Леандро Ерлих наречена Concrete Coral, или Бетонски корал, чија главна цел е да обнови дел од системот на гребени во Флорида.

Бетонскиот корал се состои од 22 автомобили во природна големина направени од морски бетон или морски камен – нов одржлив материјал произведен од отпад од школки, што е еколошка алтернатива на традиционалниот бетон.

Автомобилите се излиени од 3D печатени калапи и ќе бидат инсталирани на почетокот на ReefLine – подводен парк со скулптури долг 11 километри покрај плажата Мајами во октомври оваа година.

Скулптурите на Ерлих евоцираат подводни сообраќајни метежи, а воедно обезбедуваат структура за раст на коралите, што ќе го забрза развојот на гребенот.

Бетонскиот корал е само првиот чекор во серијата проекти на ReefLine кои ќе го поддржат биодиверзитетот на областа и ќе го заштитат крајбрежјето на Мајами од ерозија.

Погледнете ја фото галеријата за да видите како изгледа оваа еколошка уметничка инсталација.

Пронајдете не на следниве мрежи: