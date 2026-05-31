Шест намирници кои ве држат сити долго време и ви помагаат да ослабете

Доколку се обидувате да ја регулирате вашата тежина без постојано да чувствувате глад, важно е да изберете храна што обезбедува долготрајно чувство на ситост. Храната богата со протеини, влакна и здрави масти може да помогне во намалувањето на желбата за грицки и одржување на стабилни нивоа на енергија во текот на денот. Нутриционистите и диететичарите посебно истакнуваат неколку намирници што ве заситуваат, а исто така можат да бидат добар избор за слабеење.

Темно чоколадо

Темното чоколадо може да помогне во контролата на желбата за шеќер бидејќи содржи повеќе какао и помалку шеќер од млечното чоколадо. Консултантката за слабеење Џоана Вен вели дека влакната и здравите масти придонесуваат за чувство на ситост и го намалуваат нагонот за прејадување.

,,Неговата горчина може да ги задоволи желбите за благо во помали количини“, изјави таа за SheFinds.

Печени јаболка

Печените јаболка се природно слатки, но исто така се богати со растителни влакна и вода, што може да ви помогне да останете сити подолго време. Диететичарката Мишел Саари вели дека печењето го интензивира нивниот вкус без потреба од додаден шеќер.

„Додавањето цимет може да помогне и во регулирањето на нивото на шеќер во крвта“, објаснува таа.

Печените јаболка може да се јадат сами или да се додадат во овесна каша и јогурт.

Свежо сирење

Урдата често има помала содржина на масти од многу други сирења, па затоа може полесно да се вари. Диететичарката Катерина Гервасио ја препорачува верзијата без лактоза за луѓе со дигестивни проблеми.

„Меката текстура на урдата го олеснува варењето во споредба со тврдите сирења“, објаснува таа. Таа додава дека полесното варење може да ја намали надуеноста и гасовите.

Јајца

Јајцата се популарен избор за појадок бидејќи се богати со протеини и можат да се подготват на различни начини. д-р Даниел Бојер од Институтот Фар вели дека зголемениот внес на протеини може да помогне во градењето мускули и губењето маснотии.

„Едно големо јајце содржи приближно 6 грама протеини“, истакнува тој. Јајцата може да се комбинираат со зеленчук или интегрален леб за позаситувачки оброк.

Бобинки

Бобинките се богати со антиоксиданси, витамин Ц и полифеноли кои можат да помогнат во намалувањето на воспалението и оксидативниот стрес. Лесно се вклопуваат во исхраната и може да се јадат на различни начини. Нутриционистите ги издвојуваат боровинките поради нивниот ефект врз здравјето на клетките и кожата. Тие наведуваат дека само една шака, или околу 80 грама дневно, е доволна за бројни здравствени придобивки.

