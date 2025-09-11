Шест пожари се активни, гори и Дрисла

На ден 10.09.2025 година, до 20:00 часот, на територијата на Р.С. Македонија има вкупно 24 пожари на отворен простор, од кои:

• активни се 6 пожари,

• под контрола се 2 пожари,

• изгаснати се 16 пожари.

АКТИВНИ: 6

1. Општина Липково: с. Никуштак и Општина Гази Баба: с. Булачани (нискостеблеста деградирана шума и дабова шума)

2. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре)

3. Општина Струга 1: с. Татеши, с. Богојца, с. Маслодежда (борова шума)

4. Општина Струга 2: населба Елен Камен (ниска вегетација)

5. Општина Куманово: с. Љубодраг (ниска вегетација)

6. Општина Крушево 1: с. Норово (ниска вегетација и дел дабова шума)

ПОД КОНТРОЛА: 2

1. Општина Делчево: Депонија Делчево (ѓубриште тлее и чади)

2. Општина Крушево 2: Градска депонија (ѓубриште)

ИЗГАСНАТИ: 16

1. Општина Прилеп 1: ул. Васко Карангелески (ниска вегетација)

2. Општина Прилеп 2: Во близина на продавница Стибера (ниска вегетација)

3. Општина Прилеп 3: с. Ерековци (ниска вегетација и стрниште)

4. Општина Прилеп 4: кај Нови Гробишта (ниска вегетација)

5. Општина Прилеп 5: с. Ореовец (ниска вегетација и ѓубре)

6. Општина Куманово: Искрив мост (ниска вегетација)

7. Општина Гостивар: с. Дебреште (ниска вегетација)

8. Општина Берово: Дрџински рид, м.в. Стојковото, с. Русиново (дабова, букова шума и папрат)

9. Општина Чешиново-Облешево: помеѓу с. Облешево и с. Теранци (стрниште)

10. Општина Струмица: с. Куклиш (депонија)

11. Општина Охрид: с. Црвена Вода (ниска вегетација)

12. Општина Струга: с. Ложани (ниска вегетација)

13. Општина Кичево: помеѓу с. Бучинци и с. Мамудовци (отпад и стари гуми)

14. Општина Илинден: населба Јака (ниска вегетација)

15. Општина Бутел: ул. Бутелска (ниска вегетација)

16. Општина Гази Баба: Вардариште (депонија)