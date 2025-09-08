Шест работи што секогаш треба да ги исчистите ако имате гости

0 SHARES Сподели Твитни

Веројатно го знаете чувството кога ви истекува времето пред да пристигнат гостите и одеднаш секоја површина во вашиот дом изгледа неуредна. Но, има добри вести.

Не мора темелно да го исчистите целиот дом за да оставите добар впечаток. Неколку брзи „поправки“ во клучните области можат многу да помогнат во подготовката на вашиот дом за гостите.

Влез или ходник

Вашиот влез го поставува тонот во моментот кога гостите ќе влезат. Исчистете го нередот како чевли, ранци и залутани пакети. Брзо изметете го просторот или усисајте за да се ослободите од заостанатата нечистотија и не заборавајте да обезбедите одредено место каде гостите ќе можат да ги закачат палтата или да ги остават чантите.

Бања

Чистата бања е еден од најлесните начини да ги натерате гостите да се чувствуваат добредојдени. Започнете со бришење на тоалетот – и одвнатре и однадвор. Потоа користете средство за чистење на мијалник и чешма за сите намени пред да преминете на огледалото за да ги избришете сите дамки од паста за заби или отпечатоци од прсти.

Не заборавајте да ја испразните корпата за ѓубре и да ја вратите кесата, и осигурајте се дека имате чисти крпи за раце и многу сапун и тоалетна хартија. Дополнителни поени за додавање освежувач на воздух.

Кујна

Дури и ако не организирате оброк, гостите често се собираат во кујната. Погрижете се работните површини да бидат чисти и избришани, мијалникот да е празен и исплакнат, шпоретот да е беспрекорен и ѓубрето да е извадено.

Ако имате време, избришете ги рачките на апаратите како што се фрижидерот или микробрановата печка со средство за чистење од не’рѓосувачки челик за да отстраните отпечатоци од прсти или дамки. Можете исто така да запалите миризлива свеќа или да ставите свежо овошје на работната површина за да го направите просторот попривлечен.

Дневна соба

Дневната соба е уште едно главно место за собирање, па затоа вреди да одвоите неколку дополнителни минути тука. Започнете со отстранување на визуелниот неред како далечински управувачи, списанија и залутани играчки. Потоа, брзо избришете ги масите за кафе и масите пред да ги исчистите подовите и влакната од домашни миленици од мебелот и тапацирот.

Кога ќе завршите, истресете ги перниците и размешајте ги ќебињата за да го направите просторот попривлечен. Потоа направете уште еден премин, вклучувајќи ги светилките за да проверите дали има прашина или пајажина во светилките.

Подови

Не мора нужно да ги бришете подовите, но брзото чистење на подовите може да направи голема разлика. Усисајте ги дрвените подови и теписи за да соберете нечистотија, влакна од домашни миленици и трошки. За да заштедите време, фокусирајте се на главните патеки и местата за собирање каде што гостите ќе го поминат најмногу време.

Прекинувачи за светла и рачки

Прекинувачите за светла и рачките се места каде што често се допираат и кои често се занемаруваат. Започнете со влажна крпа од микрофибер за да ја избришете прашината и нечистотијата (само внимавајте да не влезе течност зад прекинувачот).

За подлабоко чистење, нежно избришете ги сите страни на прекинувачот и панелот со марамче за дезинфекција или памукче натопено со изопропил алкохол, а потоа оставете го да се исуши на воздух.

