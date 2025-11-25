Шест руски дронови влегоа во молдавскиот воздушен простор, едно заврши на покрив од куќа

0 SHARES Сподели Твитни

Молдавските воени системи за надзор открија шест беспилотни летала во воздушниот простор на земјата за време на големиот руски напад врз Украина во ноќта меѓу 24 и 25 ноември.

Еден дрон е откриен во областа Виноградивка-Вулканешти, по што се движел кон државната граница со Романија. Го преминал воздушниот простор на висина од приближно 1.500 метри.

Подоцна, системите за надзор забележале уште пет дронови како го преминуваат воздушниот простор во близина на Дондошен, Орхеј, Бендера, Вадул луи Вода и Флорешти. Едно од нив паднало на покривот на куќа во селото Нижни Кукурешти.

Министерството за одбрана ги повика граѓаните „да ги пријават сите туѓи предмети што ќе ги забележат и да не ги допираат предметите што паднале на земја, туку да ги известат властите“.

Претходно, украинските воздухопловни сили објавија дека за време на голем комбиниран руски напад на 25 ноември, руски дрон можеби влегол на територијата на Романија.

Утрото, Романија и Молдавија потврдија нарушување на нивниот воздушен простор.

Претседателот Володимир Зеленски изјави дека четири беспилотни летала од типот „Шахед“ го нарушиле воздушниот простор на Молдавија и Романија.

