Шест симптоми на опасна болест која е во пораст кај луѓето под 50 години

Ракот на бубрег е еден од најбрзо растечките видови на рак во Велика Британија и САД и сè повеќе ги погодува луѓето под 50 години. Затоа често се нарекува „тивок убиец“ – симптомите ретко се појавуваат сè додека болеста не достигне напредна фаза. Експертите предупредуваат дека третманот е многу потежок во оваа фаза, додека раната дијагноза може значително да ги зголеми шансите за преживување.Медицинската сестра за рак на бубрег во Велика Британија, Хејзел Џексон, ја нагласи важноста да се обрне внимание на помалку познатите знаци на болеста. „Ракот на бубрезите често се нарекува тивка болест бидејќи многу луѓе не забележуваат ништо необично. Затоа препознавањето на раните предупредувачки знаци е толку важно“, изјави таа за Дејли Меил.Еве ги симптомите на кои е особено претпазлива.Шест клучни симптоми

Рекурентни инфекции на уринарниот систем : може да се манифестираат како чувство на печење при мокрење, постојана потреба за мокрење, заматена или урина со непријатен мирис.

Тапа болка во страната или грбот : болка веднаш под ребрата што не исчезнува.

Необјаснет замор : исцрпеност што не исчезнува дури и по одмор.

Необјаснето и брзо губење на тежината : губење на мускулите и мастите без намерно губење на тежината.

Грутка или оток во пределот на колкот или стомакот .

Крв во урината : од темноцрвена или кафеава до бледо розова или мали точки.

„Овие симптоми можат да бидат нејасни и не се појавуваат секогаш заедно. Затоа е клучно да им верувате на вашите инстинкти. Ако забележите крв во урината, постојана болка или повторливи инфекции, посетете лекар и инсистирајте на преглед. Бидете упорни и барајте вашите грижи да бидат сфатени сериозно“, забележува Џексон.Бројот на луѓе со оваа болест брзо расте кај помладите луѓе, а лекарите веруваат дека дебелината и високиот крвен притисок се делумно виновни. Фактори на ризик вклучуваат и пушење, хронична бубрежна болест и семејна историја на болеста.

