Шест човечки глави пронајдени на пат во централно Мексико

Шест човечки глави беа пронајдени на пат што ги поврзува државите Тласкала и Пуебла во централно Мексико во вторник, соопштија обвинителите.

Морбидното откритие, без преседан во тој дел од земјата, го направија возачи и го потврди канцеларијата на обвинителот во Тласкала, каде што беа пронајдени човечките останки.

Човечки череп и други остатоци се пронајдени и во западниот град Колима, соопштија вчера мексикански медиуми за полицијата.

Главите пронајдени во Тласкала им припаѓале на шест мажи, соопшти обвинителството на социјалните мрежи, додавајќи дека е започната истрага.

Според извештаите во печатот, белешка пронајдена на местото на настанот сугерира на расчистување на сметките меѓу сопернички банди вклучени во кражбата на природен гас.

Иако се наведува дека банди специјализирани за трговија со дрога и гориво дејствуваат во државите Пуебла и Тласкала, овој регион на Мексико досега е ослободен од видот насилство што ги зафаќа државите на север и на брегот на Пацификот во последните дваесет години.

На 30 јуни, 20 тела беа пронајдени на пат во Синалоа, вклучувајќи пет обезглавени.

Откако започна многу контроверзната „војна“ против дрогата во 2006 година, во Мексико се регистрирани повеќе од 450.000 убиства и 100.000 исчезнувања, според официјалните бројки.