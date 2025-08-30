Шефицата за надворешна политика на ЕУ: „На Украина веднаш ѝ треба воена поддршка“

0 SHARES Сподели Твитни

– Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Кaja Калас, денес изјави дека на Украина итно ѝ е потребна поголема воена поддршка по најновите руски напади врз Киев во кои се убиени цивили и беше оштетена зградата на Делегацијата на ЕУ.Пред состанокот на министрите за одбрана на ЕУ, Калас нагласи дека последниот бран напади го покажува непочитувањето на Москва кон сите мировни напори.„Овие напади покажуваат дека Путин му се потсмева на секој обид за мир. Затоа мора да го засилиме притисокот врз Русија – тоа е единственото што тие го разбираат“, рече таа.Калас потврди дека министрите ќе разговараат за забрзување на воената помош за Украина.„На Украина сега ѝ е потребна целата воена поддршка. Разговараме со министрите за одбрана, што може да направиме повеќе? Го имаме иницијативниот план за муниција и поставивме рок до крајот на оваа година“, рече таа.Калас најави дека се подготвуваат и планови за периодот по евентуалниот мировен договор.„На ниво на Европската Унија, наш придонес кон безбедносните гаранции се мисијата за обука, воената мисија, исто така и поддршката за одбранбената индустрија на Украина“, објасни таа.„Денес разговараме како да ги смениме мандатите на сите овие мисии за да бидеме подготвени штом ќе се постигне мировен договор. Некои земји веќе праќаат трупи, други сè уште не се подготвени. Овие дискусии продолжуваат“, додаде таа.Калас повтори дека само засилен притисок може да ја натера Москва да преговара за мир.„Русија не сака мир, тоа е јасно. Нападите што ги врши се доказ за тоа. Затоа мора да вршиме притисок за да ја доведеме Русија до точка кога ќе сака мир. Тоа е единственото нешто што функционира“, рече таа.Во врска со санкциите, таа рече: „Она што најмногу ќе им наштети се какви било санкции за енергијата и, знаете, на пример, секундарните санкции што ги воведоа Американците, но исто така и финансиските услуги што навистина им го попречуваат пристапот до капитал, она што им е толку очајно потребно.“Калас истакна дека покрај Украина, министрите ќе се осврнат и на пошироките безбедносни прашања, вклучително и Иран.„Кога станува збор за Иран, вчера беше активиран механизмот за враќање на меѓународните санкции. Следните 30 дена влегуваме во нова фаза, што ни дава можност навистина да најдеме дипломатски начини за наоѓање решение.“„Загриженоста што ја имаме за Иран е многу јасна кога станува збор за неговата нуклеарна програма, кога станува збор за неговите балистички ракети, како и за неговата поддршка на Русија“, додаде Калас.

