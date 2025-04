Шефот на НАТО ја потврди поддршката за Украина за време на ненадејната посета на Одеса

0 SHARES Сподели Твитни

Поддршката на НАТО за Украина останува „непоколеблива“, рече генералниот секретар на алијансата, истакнувајќи дека сојузниците веќе ветија повеќе од 20 милијарди евра безбедносна помош во првите три месеци од 2025 година.Марк Руте во вторникот дојде во ненадејна посета на Украина и се сретна со претседателот Володимир Зеленски во јужниот пристанишен град Одеса, пишуваат странските медиуми, пренесува Телеграф.„Тука сум денеска затоа што верувам дека народот на Украина заслужува вистински мир, вистинска безбедност во својата земја, во своите домови“, рече Руте на заедничката прес-конференција со Зеленски.Today I visited Odesa along with @ZelenskyyUa Ukraine’s people have endured so much – not least Russia’s Palm Sunday attack on Sumy. NATO support is unwavering. We will continue to help Ukraine so it can defend today and deter future aggression, ensuring a just and lasting peace pic.twitter.com/FQb4p66Iad— Mark Rutte (@SecGenNATO) April 15, 2025Тие двајца ја посетиле болницата во градот каде се сретнале со ранетите украински војници.Посетата на Руте дојде неколку дена откако две руски балистички проектили го погодија центарот на Суми, при што загинаа најмалку 35 луѓе, меѓу кои две деца, а беа повредени 119 други.🇺🇦 Zelenskyy and NATO Secretary General visit wounded soldiers in Odesa Today, President Zelenskyy and NATO’s Mark Rutte visited wounded Ukrainian soldiers in Odesa, offering their thanks for the protection of Ukraine and wishing them a speedy recovery. Zelenskyy awarded the… https://t.co/LaSJa6aHzl pic.twitter.com/QfkwwJd7Bv— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2025Североисточниот град се наоѓа на околу 30 километри од границата на Украина со Русија.Тоа беше втор напад од големи размери за нешто повеќе од една недела што резултираше со значителни цивилни жртви.Together with @SecGenNATO Mark Rutte, we visited a hospital where Ukrainian defenders are recovering from their wounds.We spoke with our warriors. I presented state awards to our defenders. I am grateful to our guys for their strength, resilience, and for protecting our people.… pic.twitter.com/cd5qT86H47— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2025Ова е исто така прво патување на Руте во Украина откако американскиот претседател Доналд Трамп го презеде водството во преговорите за прекин на огнот меѓу Киев и Москва, кои вклучија неколку рунди разговори во Саудиска Арабија.„Овие дискусии не се лесни, не само по ова ужасно насилство“, рече шефот на НАТО, осврнувајќи се на неодамнешните напади. Но, сите ние го поддржуваме притисокот на претседателот Трамп за мир“.



