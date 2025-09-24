Шефот на нуклеарната енергија признава дека некои од иранските нуклеарни постројки биле „уништени“ од американските напади

0 SHARES Сподели Твитни

Шефот за нуклеарна енергија на Иран призна дека некои од нуклеарните постројки на неговата земја биле „уништени“ од американските напади во јуни, што е можеби најискрената проценка од неодамнешната 12-дневна војна со Израел.Во разговор за „Скај њуз“ во Виена, шефот на иранската Организација за атомска енергија, Мохамед Еслами, исто така рече дека нема да има директни разговори со САД.Тој вети дека објектите ќе бидат обновени и покрај меѓународниот притисок и заканата од понатамошни напади од Израел, објавува „Телеграф“.„Сосема е нормално за време на воен напад врз објекти, тие да претрпат штета, а инфраструктурата да биде уништена“, рече тој.„Важно е дека науката, знаењето, технологијата и индустријата се стари и длабоко вкоренети во историјата на Иран“, додаде тој.Три од главните нуклеарни постројки на Иран – Фордоу, Натанц и Исфахан – беа цел на американските напади на 22 јуни, при што беа извршени илјадници килограми бомби за разбивање бункери.Сателитските снимки покажаа обемна штета, но бидејќи некои од објектите се позиционирани длабоко под планините, тешко е да се утврди точно колкава штета предизвикале американските бомби.Веднаш по нападите, иранскиот министер за надворешни работи призна дека е предизвикана „прекумерна и сериозна штета“, и покрај тоа што врховниот лидер претходно тврдеше дека нападите не ја нарушиле нуклеарната програма на неговата земја.Но, Еслами, кој е исто така и потпретседател на Иран, го бранеше правото на земјата да развива нуклеарни капацитети, инсистирајќи, како што Иран постојано прави, дека тоа е за мирни средства. Западните земји не се согласуваат.На прашањето зошто Иран треба да збогатува ураниум до нивоа блиску до ниво за оружје, Еслами рече: „Процентот на збогатување, она што е претставено во јавното мислење и во медиумите, го храни политичари, авантуристи и наши непријатели. Процентот на збогатување не е нужно за оружје кога е висок. Ни треба поголемо збогатување за нашата чувствителност и нашите средства за прецизно мерење.“„Никој не ни ги продава овие производи. Со години сме под санкции. Ни требаат овие производи за безбедносниот систем на нашите реактори и за чувствителните процеси што се користат за управување со нашите реактори“, додаде тој.Иранските претставници планираат да одржат разговори со европските земји за време на собирот на лидери и дипломати во Генералното собрание на ОН во Њујорк оваа недела.Минатиот месец Франција, Германија и Обединетото Кралство инсистираа на почеток на 30-дневен период за враќање на „итно повторно воведување“ на санкциите врз Иран, освен ако не се преземат итни чекори пред истекот на нуклеарниот договор од 2015 година во октомври.Овие услови вклучуваат враќање на пристапот за инспекторите на ОН и повторно започнување разговори со САД. Сепак, Еслами изјави за Скај њуз дека нема да преговараат со Американците по неодамнешната војна.

