Шефот на ОН: Она што се случува денес во Газа е ужасно

Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, остро ја критикуваше понатамошната ескалација на конфликтот во Газа од страна на Израел.

„Она што се случува денес во Газа е ужасно. Сведоци сме на масовно уништување на населбите, систематско уништување на градот Газа“, рече Гутереш во вторник во Њујорк.

Тој рече дека насилството е на ниво што не го видел во ниту еден конфликт за време на неговиот речиси деветгодишен мандат како генерален секретар.

„Вистината е дека ова е нешто што е морално, политички и правно неподносливо“, рече Гутереш.

Израелската војска преку ноќ започна копнена офанзива во градот Газа.

„Историјата ќе го памети фактот дека бевме на првите линии на борбата за одбрана на интересите на палестинскиот народ“, рече Гутереш.

Гутереш инсистираше дека не станува збор за формулација. „И никој не ја опишал оваа реалност на подраматичен начин од ОН и, за жал, јас самиот.“