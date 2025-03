Шефот на Пентагон ја покажа новата тетоважа на арапски! Еве какво значење има: Таа е ставенa под наопачкиот крст од 11 век (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Пит Хегсет, американскиот министер за одбрана, на социјалната мрежа Х објави фотографии кои предизвикаа бројни реакции на интернет.Фотографиите се направени за време на посетата на Хегсет на SEALs, единица за специјални сили на американскиот марински корпус, во нивната база на Хаваи.– Го започнав денот со воините СДВТ-1 во заедничката база Перл Харбор-Хикам. Овие „печати“ се врвот на копјето, мајстори на прикривање, издржливост и смртност. Непријателите се плашат од нив, нашите сојузници им веруваат. Горд сум што поминувам време со најдоброто што го има Америка, напиша шефот на Пентагон во објавата.Таму се гледа како Хегсет прави склекови и скока, а на фотографија со кренати раце корисниците на социјалните мрежи забележале дека има нова тетоважа.

Kicked off the day alongside the warriors of SDVT-1 at @JointBasePHH. These SEALs are the tip of the spear, masters of stealth, endurance, and lethality. America’s enemies fear them—our allies trust them. Proud to spend time with America’s best. pic.twitter.com/a7nenKpCuY— Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) March 25, 2025

Тој претходно имаше истетовиран голем крст на десната рака и латински натпис „Deus vult“ (Господ сака), што беше собирен крик за време на Првата крстоносна војна во 11 век.Сега под него го додаде арапскиот натпис „кафир“, што значи неверник или оној кој не е муслимански верник.



