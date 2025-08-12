Шефот на Пентагон: Ќе има болни отстапки во Алјаска

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет изјави дека претседателот Доналд Трамп ја поставил основата за можен мировен договор со рускиот лидер Владимир Путин, но предупреди дека договорот ќе вклучува отстапки со кои никој нема да биде задоволен, објави pravda.com.ua.

Во разговор за Фокс њуз, Хегсет рече дека Трамп целосно ја променил динамиката на конфликтот.

„Претседателот Трамп веќе ја промени играта. Тој создаде услови за можно договорено решение, што беше негова цел од самиот почеток на многу сложено бојно поле. Не мислам дека Владимир Путин ќе се сретнеше ако не го почувствуваше тој притисок… Што се однесува до преговорите, би можело да дојде до размена на територии. Ќе има отстапки. Никој нема да биде среќен, но ако некој може да го направи тоа, тоа ќе биде претседателот Трамп“, рече Хегсет.

Тој потврди дека средбата меѓу Трамп и Путин ќе се одржи овој петок во Алјаска. Тоа ќе биде и прва посета на рускиот лидер на Соединетите Американски Држави од 2015 година. Министерот за одбрана додаде дека неговото присуство на средбата е исто така можно, доколку неговите работни обврски го дозволат тоа.

Најавата за средбата доаѓа во време на медиумски извештаи дека Вашингтон и Москва активно бараат решение за прекин на војната во Украина. Се шпекулира дека договорот би можел да ја консолидира руската окупација на дел од украинската територија.

Сличен став изрази и американскиот потпретседател Џеј-Ди Венс, кој навести дека ниту Украина ниту Русија нема да бидат задоволни од исходот од договорот постигнат со посредство на САД, но нагласи дека разговорите се вредни за трудот, дури и ако не се остварат.