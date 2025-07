Шефот на украинските беспилотни летала го шокираше НАТО: Со беспилотни летала можете да го повторите нападот врз Перл Харбор

0 SHARES Сподели Твитни

Во директна и шокантна изјава за време на состанокот со претставници на НАТО, шефот на украинските операции со беспилотни летала, познат по прекарот Мадјар, издаде остро предупредување за трансформацијата на современото војување и опасноста со која се соочува секој град на Запад.Според Мадјар, само четири тима FPV (преглед од прво лице) дронови се доволни за да уништат воена база на високо ниво за помалку од 15 минути, без да мора да се приближат на растојание од повеќе од 10 километри.Тој ја спореди деструктивната моќ на нападите со беспилотни летала со озлогласениот напад врз Перл Харбор во 1941 година.„Дроновите што чинат само 300 долари можат да го сопрат секој тенк на бојното поле, без оглед на неговата технологија или заштита. Украина е веќе светски лидер во војувањето со беспилотни летала“, рече Мадјар.Ukrainian Drone Chief Madyar drops brutal truth at NATO:4 FPV teams could turn your base into Pearl Harbor in 15 mins — without getting within 10 km.$300 drones can stop any tank, no matter how advanced. Ukraine leads in drone warfare.Russia sends 400+ Shaheds a day — no… pic.twitter.com/aDlQlt5EiA— Clash Report (@clashreport) July 22, 2025Тој, исто така, го истакна обемот на употреба на беспилотни летала од страна на Русија, наведувајќи дека Москва лансира над 400 беспилотни летала „Шахед“ дневно над Украина. „Ниеден град на НАТО не би можел да издржи такво нешто ако се случува 7 дена во неделата“, предупреди тој.Конечно, Мадјар објави дека следната фаза од технолошката револуција во војувањето е замена на пешадијата со беспилотни копнени роботи, кои ќе се користат за логистика на фронтовските линии.Оваа изјава доаѓа во време кога многу западни земји сè уште се обидуваат да ја разберат улогата на евтината, но исклучително моќна технологија во современото војување.Мадјар ги повика земјите од НАТО да дејствуваат брзо „нема повеќе време за теорија. Војната веќе се промени“.



